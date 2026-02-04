Dos caminos distintos: Maye y Darnold se enfrentarán en el Super Bowl

SAN FRANCISCO (AP) — Drake Maye y Sam Darnold llegaron a la NFL de manera similar con la tercera selección general del draft, encargados de ser los quarterbacks franquicia para equipos en apuros.

Sus caminos hacia el Super Bowl no podrían ser más diferentes.

Maye busca unirse a Peyton y Eli Manning como los únicos quarterbacks seleccionados entre los primeros nueve de los últimos 36 drafts en ganar un Super Bowl con el equipo con el que debutaron como profesionales. Peyton Manning lo ganó todo en su novena temporada con Indianápolis y Eli Manning en su cuarta con los Giants de Nueva York después de ser adquirido en un intercambio el día del draft con San Diego.

Apenas dos de los otros 55 mariscales de campo tomados entre los primeros nueve del draft desde 1990 ganaron un Super Bowl con cualquier equipo, con Trent Dilfer haciéndolo en Baltimore después de ser seleccionado por Tampa Bay y Matthew Stafford con los Rams de Los Ángeles después de ser elegido por Detroit.

Maye busca emular a Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Tom Brady y Kurt Warner como los únicos mariscales de campo en ganar un Super Bowl en sus dos primeras temporadas, siendo Roethlisberger el único seleccionado en la primera ronda en lograrlo.

Mientras que el éxito de Maye ha sido inmediato, el de Darnold ha sido todo lo contrario.

Seleccionado tercero por los Jets de Nueva York en 2018, Darnold la pasó mal durante sus primeras tres temporadas antes de ser traspasado a Carolina. Luego pasó dos temporadas sin mucho brillo entrando y saliendo de la alineación titular con los Panthers antes de ir a San Francisco como suplente en 2023.

Eso ayudó a reiniciar su carrera. Ganó 14 juegos como titular en Minnesota la temporada pasada antes de firmar con Seattle y ganar 14 partidos nuevamente en la temporada regular este año antes de llegar al Super Bowl.

Darnold podría convertirse en el primer mariscal de campo titular en ganar un Super Bowl después de haber jugado previamente para otras cuatro franquicias. Brad Johnson, Jim Plunkett, Len Dawson y Nick Foles jugaron para otras dos franquicias antes de ganar un Super Bowl, con Foles haciéndolo en su segunda etapa con Filadelfia.

El enfrentamiento Maye-Darnold es uno inusual entre quarterbacks seleccionados bien arriba en el draft, con solo otros dos Super Bowls presentando a dos mariscales de campo titulares elegidos entre los primeros cinco. Los otros dos fueron enfrentamientos de exselecciones generales número uno, con Matthew Stafford superando a Joe Burrow en el Super Bowl 56 y Peyton Manning venciendo a Cam Newton en el Super Bowl 50.

Presencia de USC

Southern California ha producido más jugadores de Super Bowl que cualquier otra universidad, pero no ha tenido un mariscal de campo titular en el juego hasta este año.

Darnold será el primer quarterback que terminó su carrera universitaria en USC en comenzar en el Super Bowl después de que otros cinco mariscales de campo de los Trojans perdieran en el juego de conferencia o de liga antes del Super Bowl.

Los Trojans han tenido 70 jugadores en el juego por el título antes de esta temporada, dos más que Miami, que ocupa el segundo lugar.

North Carolina también se unirá a la lista de universidades que han producido un quarterback titular en el Super Bowl, con Maye recibiendo los honores. Eso elevará el total de universidades con un mariscal de campo titular en el Super Bowl a 51.

Michigan tiene la mayor cantidad de inicios con 10, todos por Brady, mientras que California tiene la mayor cantidad de mariscales de campo individuales, con Jared Goff, Aaron Rodgers, Craig Morton y Joe Kapp haciéndolo. Vince Ferragamo, quien comenzó su carrera universitaria en Cal antes de transferirse a Nebraska, también comenzó en el Super Bowl.

North Carolina, la alma mater del undécimo presidente de Estados Unidos, James Polk, también puede convertirse en la sexta universidad en producir un presidente de Estados Unidos y un mariscal de campo ganador del Super Bowl.

Delaware fue la última escuela en unirse a esa lista cuando Joe Biden asumió en 2021, ocho años después de que Joe Flacco ganara el Super Bowl. Las otras escuelas son Miami de Ohio (Benjamin Harrison y Roethlisberger), Michigan (Gerald Ford y Brady), Stanford (Herbert Hoover, John Elway y Jim Plunkett) y Navy (Jimmy Carter y Roger Staubach).

Estrellas ausentes

El Super Bowl suele estar lleno de jugadores estrella, con un promedio de más de seis jugadores del primer equipo All-Pro de AP en el campo para el juego por el título en las últimas tres temporadas.

El enfrentamiento de este año presenta solo a uno, con el receptor de Seattle Jaxon Smith-Njigba como el único jugador que obtuvo honores de primer equipo. Los Seahawks tuvieron cuatro jugadores en el segundo equipo, con el tackle defensivo Leonard Williams, el defensor Ernest Jones, el cornerback Devon Witherspoon y el pateador Michael Dickson todos incluidos. Nueva Inglaterra tuvo dos jugadores en el segundo equipo en Maye y el retornador de despejes Marcus Jones.

Solo ha habido otros dos Super Bowls desde la fusión AFL-NFL de 1970 que presentaron solo a un jugador del primer equipo All-Pro de AP, con el pateador de Washington Mark Moseley como el único homenajeado en la temporada de 1982 y el apoyador de Dallas Chuck Howley en la temporada de 1970.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes