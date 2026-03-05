Dos clubes más al repechaje de ascenso a la Premier League a partir de la próxima temporada

El repechaje de ascenso a la Premier League se disputará entre seis equipos, y no cuatro como actualmente, a partir de la temporada 2026/2027, confirmó este jueves la English Football League (EFL), organizadora de la segunda división inglesa.

La reforma aprobada este jueves mantiene el ascenso directo a la Premier League para el campeón del Championship y el segundo clasificado.

Pero con el nuevo formato, los equipos que concluyan la liga regular en séptima y octava posición podrán disputar el repechaje de ascenso.

Hasta el momento, ese torneo de final de temporada lo disputaban el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto clasificados.

A partir de ahora, el tercero y el cuarto en la tabla se clasificarán directamente a semifinales, que seguirán disputándose a ida y vuelta.

Unas semifinales que se verán completadas con los dos ganadores de la previa, que disputarán el quinto (en casa) contra el octavo y el sexto (en casa) contra el séptimo.

Ese sistema de play-offs se implantó en la temporada 1989/1990, y la final está prevista cada año a finales de mayo en Wembley.

Ese partido en la catedral del fútbol inglés es considerado como el más lucrativo del mundo, dadas las enormes sumas de dinero que perciben los clubes de la Premier League, sobre todo por derechos televisivos.

La victoria del Sunderland sobre el Sheffield United en la edición de la temporada pasada supuso un valor estimado mínimo de 200 millones de libras (267 millones de dólares) en ingresos adicionales para los Black Cats.