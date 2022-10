Dos compañeros de partido de Lula y Bolsonaro forjan una alianza para las elecciones a gobernador de Sergipe

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil ha dejado una inesperada alianza en el estado de Sergipe después de que este lunes Valmir de Francisquinho, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, haya decidido apoyar a Rogério Carvalho, el candidato a gobernador que ha presentado el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva.

De cara a la segunda ronda de las elecciones a gobernador, De Francisquinho ha decidido apoyar la candidatura de Carvalho, después de que su propuesta fuera definitivamente anulada el pasado 29 de septiembre por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras ratificar un fallo del Tribunal Regional Electoral (TRE).

El fallo en contra del compañero de partido de Bolsonaro aseveraba que no podía presentarse a gobernador del pequeño estado de Sergipe (noreste) debido a una condena previa por un delito de abuso de poder durante la campaña de 2018, cuando era alcalde de Itabaiana.

A pesar de que no podía ser elegido, la candidatura no pudo retirarse a tiempo y acabó siendo la más votada en la primera ronda de las elecciones celebradas el pasado 2 de octubre, con 457.922 votos por los 330.772 que obtuvo Carvalho, quien no es la primera vez que se presenta como una suerte de verso libre del PT, después de votar en el Senado a favor del polémico presupuesto secreto.

Esta inesperada alianza entre los compañeros de partido de Lula y Bolsonaro tendrá como rival el próximo 30 de octubre al candidato del Partido Socialdemócrata (PSD), Fábio Mitidieri, quien recabó en primera ronda 288.744 votos.

