Dos conciertos de heavy metal cancelados en Turquía bajo la presión islamista

Un distrito de Estambul anuló este martes los conciertos de dos grupos de heavy metal acusados de "satanismo" por movimientos islamistas y ordenó el cierre temporal del centro donde iban a tocar.

Las autoridades de Beşiktaş, un barrio del centro de Estambul, anunciaron la cancelación de los conciertos de la banda rusa Slaughter to Prevail y de la polaca Behemoth.

En un comunicado explican haber tomado esta medida debido a "su incompatibilidad" con sus "valores sociales".

Además el Zorlu Center, donde estaba previsto que actuaran, tiene prohibido acoger "todo tipo de conciertos, festivales, grupos y programas de pago" el 10 y 11 de febrero.

La decisión se tomó después de que el periódico Yeni Akit, cercano al partido islamo-conservador en el poder en Turquía, hiciera una serie de llamados en las redes sociales.

Bajo el título "Los niños satánicos del diablo llegan a Estambul", el diario afirmó que los dos grupos fueron "prohibidos y expulsados de Rusia y Polonia por difundir propaganda satánica y envenenar" la mente de los jóvenes.

Yeni Akit exigió prohibir ambos conciertos y acusó a estos grupos de heavy metal de "promover el satanismo a través de escritos e imágenes que representan al diablo".

El cantante "Alex Terrible", de la banda rusa Slaughter to Prevail, reaccionó en Instagram con un vídeo en inglés y ruso, con subtítulos en turco, en el que denuncia "a un grupo de islamistas (que) presionó al gobierno" acusándolos de hacer "propaganda satánica".

"Es absolutamente falso. Creo en Dios", insistió.

"Pero estamos aquí como invitados y no podemos hacer nada contra el gobierno turco. Es una situación muy triste", añadió.