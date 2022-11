Dos destacados opositores inician una huelga de hambre tras tres meses detenidos a la espera de juicio

Los destacados opositores Ibrahima Diallo y Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, han anunciado el inicio de una huelga de hambre para denunciar su detención en Guinea desde hace tres meses, sin que hasta la fecha se hayan abierto procedimientos judiciales contra ellos.

El abogado de ambos opositores, Salif Beavogui, ha indicado que la protesta arrancó el lunes y ha resaltado que ambos piden que las autoridades cumplan en un plazo "razonable" con los procedimientos judiciales de cara a la apertura de juicio o su liberación.

"Es triste, es desolador. Para tener derecho a un proceso justo y equitativo mis clientes han iniciado una huelga de hambre", ha se√Īalado el abogado en declaraciones concedidas al portal guineano de noticias Media Guin√©e, sin que las autoridades del pa√≠s africano se hayan pronunciado al respecto.

As√≠, Beavogui ha lamentado que sus defendidos se hayan visto "puestos entre la espada y la pared" ante la ausencia de procedimientos en su contra y ha destacado que "pensaba que ning√ļn guineano tendr√≠a que someterse a un sufrimiento a nivel biol√≥gico y privarse de alimentos para pedir un proceso justo".

"Sin embargo, aquí estamos. Me gustaría que esta huelga de hambre no dure debido a que el fiscal de Dixxin me llame para fijar la fecha de la audiencia. Lo espero verdaderamente y mis clientes lo esperan verdaderamente", ha remachado el abogado.

Diallo y Sylla fueron detenidos a finales de julio tras una serie manifestaciones convocadas por parte de sindicatos, partidos y organizaciones de la sociedad civil contra la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de septiembre de 2021, movilizaciones que se saldaron con cinco muertos.

El l√≠der de la junta, Mamady Doumbouya, traslad√≥ a finales de octubre que los expertos de la Comunidad Econ√≥mica de Estados de √Āfrica Occidental (CEDEAO) y del pa√≠s han desarrollado un cronograma para consolidar la transici√≥n a la democracia en 24 meses, lo que supone un a√Īo menos de lo anteriormente previsto.

La asonada fue dada tras meses de crisis política en el país por la decisión del expresidente Alpha Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos Diallo, denunciaron fraude.

Europa Press