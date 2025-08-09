Dos detenidos el lunes mientras robaban disfrazados de mujer en una joyería de Barcelona
Dos detenidos el lunes mientras robaban disfrazados de mujer en una joyería de Barcelona
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el lunes a dos hombres cuando iban a huir de una joyería del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde presuntamente estaban robando disfrazados con pechos falsos, pelucas y maquillaje para dificultar la identificación.
Los presuntos autores del robo con intimidación iban a llevarse objetos por un valor total superior a 300.000 euros, tienen 27 y 35 años, suman 9 antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el jueves, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
Los agentes recibieron un aviso del 112 sobre un presunto robo violento en la joyería, adonde fueron dotaciones de Guardia Urbana y Mossos, que los detuvieron pese a que intentaron resistirse tirando objetos, joyas y dinero contra los policías.
Otras noticias de Robo
- 1
“Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
- 2
Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir
- 3
Residencias médicas: cómo era el examen que ninguno de los alumnos que se presentó pudo revalidar
- 4
¿La joya del modelo libertario está en peligro? Todos los números detrás del veto de Milei