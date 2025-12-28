Dos detenidos por agredir sexualmente a una joven y robarle su patinete en Palma

PALMA, 28 dic. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de agresión sexual y robo con violencia, por tocamientos a una joven y robarle su patinete, en Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que el pasado noviembre una joven interpuso denuncia en dependencias de la UFAM, tras haber sido víctima de una agresión sexual y un robo con violencia en la zona centro de Palma. La joven informó a los agentes que los hechos se habían producido cerca del parque conocido como 'wifi' y que los autores de los hechos habrían sido un grupo de jóvenes.

La joven denunció que cuando se trasladaba a bordo de su patinete hacia su casa, fue abordada por un grupo de jóvenes, quienes la acorralaron, obligándola a detener su marcha. Una vez que estuvo totalmente parada, uno de ellos la empujó violentamente contra un coche, mientras que otro la agarró fuertemente por las manos y la cabeza con la clara intención de que no pudiera escapar del lugar, haciendo valer su superioridad física.

Una vez que la joven estuvo totalmente a merced de los jóvenes, inmovilizada y amenazada por la inusitada agresividad de sus agresores, otros dos comenzaron a agredirla sexualmente mediante tocamientos en zonas íntimas. La joven manifestó a los agentes de la UFAM que temió por su vida e integridad física, ya que los presuntos autores actuaron con una agresividad totalmente desproporcionada.

La joven siguió informando que, tras conseguir sacar fuerzas y lanzar varios gritos solicitando auxilio, los asaltantes cesaron y se alejaron del lugar, dos de ellos a bordo de su patinete, dejándola desvalida y tirada en la acera.

Una vez conocidos los hechos, los agentes de la UFAM iniciaron una investigación para el total esclarecimiento de los mismos y la identificación de los autores. Tras las primeras pesquisas, los agentes pudieron confirmar la identidad de dos de ellos, interesando para los mismos una orden de búsqueda y detención.

En un primer momento, gracias a las gestiones de investigación, se localizó al primero de los presuntos autores, siendo interceptado en el interior de la estación de tren de Palma, procediendo los agentes a detenerle y trasladarle hasta dependencias policiales.

Diez días después, el pasado sábado agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, realizando labores de prevención de la delincuencia, localizaron al segundo presunto autor cuando estaba cerca del barrio de Son Gotleu. Una vez confirmada su identidad, fue detenido y trasladado por los agentes hasta dependencias policiales.