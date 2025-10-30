Dos detenidos por asaltar una vivienda en Mijas y dejar herida a su moradora de 80 años

MÁLAGA, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido, en el marco de la denominada operación 'Volcán', a dos hombres como supuestos autores de los delitos de robo con violencia o intimidación y lesiones graves, al presuntamente asaltar una vivienda en Mijas (Málaga) y provocar lesiones a su moradora, una mujer de 80 años.

Así lo han informado en una nota, en la que han precisado que los hombres supuestamente habrían irrumpido en su vivienda con la intención de robar, accediendo a la propiedad escalando el muro perimetral. Una vez dentro, golpearon "brutalmente" a la víctima para obligarla a entregar objetos de valor.

La mujer, que vivía sola, quedó tendida en el suelo incapaz de moverse y de pedir ayuda, debido a la gravedad de las heridas causadas, han manifestado desde la Benemérita. Afortunadamente, fue socorrida al día siguiente por su hijo que la visitaba asiduamente, dando aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Tras ser evacuada a un hospital cercano, le fueron diagnosticados traumatismos craneoencefálico, facial y cervical, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente.

Fruto de una minuciosa investigación, la Guardia Civil procedió a la localización y posterior detención de un hombre de 49 años, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión. Además, según han indicado desde la Guardia Civil en el comunicado, se identificó a un segundo sospechoso, un hombre de 42 años, quien ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por otros delitos.