Dos detenidos por daños a campo de Golf de Trump en Escocia

Un hombre y una mujer fueron detenidos este viernes en relación con los daños al campo de golf del presidente estadounidense Donald Trump en Turnberry, en Escocia, cuya hierba quedó marcada con un mensaje de apoyo a Gaza, indicó la policía local.

La mujer, de 55 años, fue detenida en Leeds, en el norte de Inglaterra, y el hombre, de 33, en Wakefield, en el sur de Leeds, señaló la policía en comunicado.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas en la madrugada del 8 de marzo después de que la fachada del lujoso complejo fuera cubierta con pintura roja.

El campo de golf fue dañado en varios lugares y la hierba quedó marcada con el mensaje "GAZA IS NOT 4 SALE" ("Gaza no se vende").

Trump causó indignación internacional en febrero cuando propuso desplazar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania, para convertir el territorio en la "Riviera de Oriente Medio".

El lunes, un hombre de 33 años sospechoso de haber participado en esos daños fue inculpado por vandalismo y puesto en libertad bajo fianza, a la espera de una nueva audiencia.

Turnberry, situado en el suroeste de Escocia, es uno de los dos complejos hoteleros que el presidente estadounidense posee en este territorio británico, de donde es originaria su madre.

Otro campo del golf de Trump fue atacado en marzo en Irlanda, en el complejo costero de Doonbeg, donde un grupo de activista colocó banderas palestinas en el terreno.

