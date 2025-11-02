Dos detenidos tras apuñalamientos en un tren con destino a Londres que dejaron 9 heridos graves

LONDRES (AP) — Diez personas estaban hospitalizadas, nueve de ellas con heridas que ponían en riesgo su vida, después de un ataque masivo con cuchillo que causó miedo y caos en un tren con destino a Londres en el este de Inglaterra, informó la policía británica el domingo. Había dos sospechosos detenidos y la policía trabajaba para encontrar un motivo.

Pasajeros ensangrentados salieron del tren de larga distancia cuando hizo una parada de emergencia en la ciudad de Huntingdon, donde esperaban decenas de policías, poco después de que se reportaran múltiples apuñalamientos a bordo.

Dos personas fueron arrestadas por agentes armados en la estación.

La policía no ha identificado a los sospechosos ni ha revelado un motivo, pero dijo que la policía antiterrorista asistía en la investigación.

“Diez personas han sido llevadas al hospital y se cree que nueve han sufrido heridas que amenazan la vida. Esto ha sido declarado un incidente grave y la Policía Antiterrorista está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para aclarar las circunstancias completas y la motivación de este incidente”, indicó la policía de transporte británica en un comunicado el domingo temprano.

La fuerza policial dijo que se había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por la policía y los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Esa declaración fue posteriormente rescindida, pero no se reveló ningún motivo para el ataque.

"Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría tomar algún tiempo antes de que estemos en posición de confirmar algo más. En esta etapa inicial no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", dijo el superintendente jefe Chris Casey.

El ataque ocurrió cuando el tren que viajaba al sur desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, a la estación King's Cross de Londres, estaba en torno a la mitad de su recorrido de dos horas y acercándose a Huntingdon, una ciudad de mercado a unas pocas millas al noroeste de la ciudad universitaria de Cambridge.

El pasajero Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar "corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo", y al principio pensó que podría haber sido una broma de Halloween. Pero cuando los pasajeros pasaron junto a él para alejarse, notó que tenía la mano cubierta de sangre de una silla en la que se había apoyado.

Los servicios de emergencia, incluidas policía armada y ambulancias aéreas, respondieron rápidamente cuando el tren llegó a Huntingdon.

El ataque parecía haber sido contenido rápidamente una vez en la estación, y se pudo ver a policías con trajes forenses, junto con un perro policía, en el andén.

La Policía de Cambridgeshire, la fuerza policial local, dijo que los agentes recibieron llamadas sobre el suceso a las 7:39 de la tarde el sábado y acudieron al lugar, unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Londres.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" después del "horrible incidente".

Paul Bristow, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, dijo que había sabido de "escenas espantosas" en el tren.

London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido, confirmó que el incidente había ocurrido en uno de sus trenes y dijo que habría una gran interrupción en la ruta hasta el lunes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.