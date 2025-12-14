Dos detenidos tras disparos en conocida playa de Sídney
La policía australiana anunció la detención de dos personas tras los informes de múltiples disparos el domingo en la famosa playa Bondi Beach de Sídney y...
- 1 minuto de lectura'
La policía australiana anunció la detención de dos personas tras los informes de múltiples disparos el domingo en la famosa playa Bondi Beach de Sídney y pidió al público que buscara refugio.
"La policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a EVITAR la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio", indicó la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado en redes sociales.
También anunció que dos personas habían sido detenidas y advirtió de que la operación está "en curso", instando a la población a obedecer las instrucciones de la policía y no cruzar las líneas de seguridad.
Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido.
Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.
- 1
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 2
Los escandalosos y violentos chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que terminaron con el llanto del conductor
- 3
El niño que protagonizó El sexto sentido con Bruce Willis reveló el emotivo gesto que tuvo el actor durante años con él
- 4
Hito histórico. Por primera vez, dos mujeres son elegidas para conducir una universidad pública más que centenaria