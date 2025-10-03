Dos detenidos tras recuperar en Sant Vicent del Raspeig una embarcación robada en un puerto francés

ALICANTE, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres tras interceptar en la autovía A-7, a la altura del municipio alicantino de Sant Vicent del Raspeig, un todoterreno que transportaba en un semirremolque robado una embarcación semirrígida sustraída en un puerto de Francia en un mismo día.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de septiembre, cuando el instituto armado recibió un aviso sobre la geolocalización de una embarcación robada ese mismo día en las instalaciones portuarias de Saint-Cyr-sur-Mer. La señal situaba el objeto en movimiento por carreteras de la provincia de Alicante.

Ante esta información, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig estableció un dispositivo de búsqueda en la A-7, en las inmediaciones de un área de servicio del municipio de Tibi. Poco después, los agentes detectaron un todoterreno que remolcaba una embarcación con características similares a las reseñadas, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Al darle el alto reglamentario, el conductor no hizo caso y huyó durante varios kilómetros hasta abandonar la vía por una salida secundaria. Finalmente, el vehículo se detuvo, momento en el que los agentes identificaron al conductor y localizaron a un segundo varón que estaba escondido entre los asientos traseros.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el semirremolque había sido sustraído en 2024 en Les Pennes-Mirabeau y que la embarcación había sido robada ese mismo día en la población francesa de Saint-Cyr-sur-Mer.

Ambos fueron detenidos y los vehículos trasladados a dependencias de la Guardia Civil en el Puerto de Alicante, donde quedaron depositados. La actuación se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) y con las oficinas Supplementary Information Request at the National Entries (Sirene), que confirmaron los antecedentes de los arrestados en Francia, quienes contaban con "multitud de delitos contra las personas, patrimonio y por organización criminal".

El pasajero del vehículo se encontraba buscado por las autoridades judiciales francesas por una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un asesinato y las diligencias las instruyó el Equipo de Policía Judicial de Sant Vicent del Raspeig.

Los varones detenidos, acusados de dos delitos de hurto de vehículos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del hombre reclamado por las autoridades francesas. Además, la embarcación, el semirremolque y el todoterreno intervenidos fueron puestos a disposición judicial.