Dos empleados de la embajada israelí, abatidos a tiros en Washington D.C.

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor y procedencia)

Por Jasper Ward y Emily Rose

WASHINGTON/JERUSALÉN, 22 mayo (Reuters) - Dos empleados de la embajada de Israel fueron abatidos a tiros por un hombre armado solitario a la salida de un acto en el Museo Judío de Washington D.C. el miércoles por la noche, y el sospechoso gritó "Palestina libre" tras ser detenido, informaron las autoridades.

Las víctimas, Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, una joven pareja a punto de comprometerse, abogaban por la construcción de puentes entre árabes y judíos con la esperanza de poner fin al derramamiento de sangre en Oriente Medio, según personas que los conocían y grupos a los que pertenecían.

Las embajadas israelíes en todo el mundo reforzaron de inmediato la seguridad. Israel se enfrenta a una condena internacional sostenida por su ofensiva militar en Gaza, mientras que los grupos de defensa de los judíos han advertido de un aumento de los incidentes antisemitas en todo el mundo.

La jefa de la Policía Metropolitana de Washington, Pamela Smith, dijo que un hombre disparó a un grupo de cuatro personas con una pistola y alcanzó a las dos víctimas. Antes del tiroteo, se le vio paseando por el exterior del museo, a unos dos kilómetros de la Casa Blanca.

Smith dijo que el único sospechoso, identificado como Elías Rodríguez, de 30 años y originario de Chicago, gritó "Palestina libre, Palestina libre" tras ser detenido por la seguridad del evento.

"Una vez esposado, el sospechoso identificó el lugar donde se deshizo del arma, que ha sido recuperada, y dio a entender que había cometido el delito", afirmó, añadiendo que no había tenido ningún contacto previo con la policía.

Agentes del FBI fueron vistos en su apartamento de Chicago el jueves, donde las fuerzas del orden bloquearon la calle. La fiscal general, Pam Bondi, dijo a la prensa que las autoridades creen que el sospechoso actuó solo.

La testigo Katie Kalisher, de 29 años, dijo que estaba con más gente del museo hablando con un hombre que entró con cara de mucho miedo después de que se escucharon disparos fuera, cuando de repente sacó una kufiya (pañuelo tradicional árabe).

"Me dijo: 'Yo lo hice. Lo hice por Gaza, Palestina libre, libre'. Estaba coreando eso. Y de repente entró la policía y lo detuvo", señaló Kalisher, diseñadora de joyas.

Rodríguez estuvo afiliado a un grupo ultraizquierdista en Chicago, el Partido por el Socialismo y la Liberación, según una publicación del grupo en la red social X.

Según dijo, Rodríguez tuvo una breve asociación con una rama del PSL que terminó en 2017 y no sabían de ningún contacto con él en más de siete años. "No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos", dijo la organización. "Estos horribles asesinatos en Washington DC, basados obviamente en el antisemitismo, deben terminar, ¡YA!. El odio y el radicalismo no tienen lugar en EEUU", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en Truth Social. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en X que está dolido por las familias de las víctimas, "cuyas vidas fueron truncadas por un atroz asesino antisemita. Somos testigos del terrible costo del antisemitismo y de la salvaje incitación contra el Estado de Israel", que "deben ser combatidos al máximo". PLANEABAN COMPROMETERSE Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, dijo a la prensa que Lischinsky había comprado un anillo de compromiso y planeaba pedirle matrimonio a Milgrim la próxima semana durante un viaje a Jerusalén. La Sociedad Germano-Israelí dijo que Lischinsky había crecido en Baviera y hablaba alemán con fluidez. "Le recordamos como una persona de mente abierta, inteligente y profundamente comprometida, cuyo interés por las relaciones germano-israelíes y por la coexistencia pacífica en Oriente Medio iluminaba el ambiente que le rodeaba", declaró el presidente de la sociedad, Volker Beck. Lischinsky siempre planeó ser diplomático y pensó que sus diversos orígenes -cristiano convertido al judaísmo tras mudarse a Israel- le ayudarían en la carrera elegida, según Nissim Otmazgin, un antiguo profesor en la Universidad Hebrea. Tech2Peace, un grupo de defensa que forma a jóvenes palestinos e israelíes y promueve el diálogo entre ellos, dijo que Milgrim era una voluntaria activa que "unía a la gente con empatía y propósito". Milgrim se comprometió a ayudar a los judíos LGBTQ+ a sentirse incluidos, según Joshua Maxey, director ejecutivo de Bet Mishpachah, una sinagoga de Washington que acoge a la comunidad LGBTQ+ y a la que Milgrim asistía. (Reporte de Jasper Ward, Emily Rose, Ryan Patrick Jones, Daniel Trotta, Matt Spetalnick y Doina Chiacu; Hatem Maher y James Mackenzie en Jerusalén y Rachel More en Berlín; escrito por Raju Gopalakrishnan, Philippa Fletcher y Joseph Ax; editado en español por Jorge Ollero, María Bayarri y Carlos Serrano)