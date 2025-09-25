Dos especies de mamut en Norteamérica hibridaron miles de años

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Dientes fósiles hallados en Canadá muestran que los mamuts de Norteamérica solían tener crías juntas en los casos en que las diferentes especies se mezclaban durante los últimos 40.000 años. Dos mamuts diferentes vivieron en el continente durante la última Edad de Hielo: el mamut lanudo, en lo que hoy es Canadá y el norte de Estados Unidos, y el mamut colombino, más al sur. Adaptadas a diferentes climas y fuentes de alimento, se asumía que estas especies llevaban vidas en gran medida independientes. Sin embargo, dos molares de mamut hallados en el oeste de Canadá revelan una historia diferente. El análisis genético de los dientes fosilizados muestra que pertenecían a mamuts híbridos entre las especies. De hecho, dado que el fósil más joven contiene más ADN de mamut colombino que el otro, los mamuts colombino y lanudo debieron haberse reproducido muchas veces a lo largo de miles de años. El profesor Adrian Lister, del Natural History Museum y coautor de la nueva investigación, afirma que esta sugiere que los híbridos desempeñan un papel mucho más importante en la evolución de lo que se creía anteriormente.

“Tradicionalmente, se nos enseña que las diferentes especies no pueden reproducirse entre sí”, afirma Lister en un comunicado. “Sin embargo, a medida que nuestra capacidad para investigar la genética ha evolucionado, estamos descubriendo que esto ha sucedido muchas veces”.

“El enfoque que hemos adoptado para investigar a estos mamuts podría aplicarse también a otros animales extintos. Al reconstruir su historia, podremos comprender mejor el papel que ha desempeñado la hibridación en la evolución de las especies que observamos hoy”.

Los hallazgos del estudio se publican en la revista Biology Letters. Parte del equipo de investigación descubrió por primera vez evidencia de híbridos de mamut en 2021, al extraer ADN de 1,2 millones de años de un diente de mamut estepario hallado en Krestovka, Siberia. Históricamente, se creía que los mamuts esteparios evolucionaron hacia el mamut lanudo en Eurasia hace unos 700.000 años, y hacia el mamut colombino en el centro y sur de Norteamérica unos 300.000 años después. Sin embargo, el diente de Krestovka demostró que la historia no es tan simple. El linaje Krestovka resultó ser un grupo distinto de mamuts esteparios cuyos miembros se reprodujeron con mamuts lanudos. Ahora se cree que esta hibridación fue la que dio origen al mamut colombino. Este mestizaje probablemente ocurrió en Norteamérica después de que los mamuts lanudos y esteparios cruzaran un puente terrestre, ahora sumergido, entre Siberia y Alaska. Como resultado, hasta la mitad del ADN de los mamuts colombinos se heredó de los mamuts lanudos. Sin embargo, este nuevo estudio muestra que algunos mamuts lanudos también heredaban la genética del mamut colombino.

Uno de los dientes de mamut lanudo recién desenterrados, que data de hace unos 36.000 años, muestra que el animal al que pertenecía heredó más del 21% de su genoma de los mamuts colombinos. En el diente más reciente, de unos 11.000 años después, los mamuts colombinos son responsables de poco menos del 35% de la ascendencia del mamut. COLOMBINOS CON HEMBRAS LANUDAS El mayor nivel de ADN del mamut colombino sugiere que el cruzamiento entre mamuts lanudos y colombinos continuó durante miles de años. El análisis de los cromosomas sexuales sugiere que estos encuentros se debieron principalmente a la reproducción de mamuts colombinos machos con hembras lanudas. La mezcla de ambas especies también hizo que los mamuts lanudos norteamericanos fueran genéticamente más diversos que cualquier otra población conocida hasta la fecha. Las especies con mayor variedad de ADN suelen tener mayor capacidad de adaptación a los cambios, por lo que es posible que esto haya ayudado a estos mamuts a sobrevivir. Si bien estos mamuts híbridos son genéticamente distintos de otros miembros de su especie, sus dientes son sorprendentemente similares a los de otros mamuts lanudos. Lister explica que esto probablemente sea resultado de la selección natural. "Tendemos a pensar que los híbridos se promedian, por lo que si un animal largo se cruzara con uno bajo, tendrían una descendencia de longitud media", afirma Lister. "Por lo tanto, en estos híbridos, podríamos esperar que sus dientes tuvieran elementos de los mamuts lanudos y colombianos". En cambio, se descubrió que sus dientes aún son muy similares a los de los mamuts lanudos, que están bien adaptados a comer pasto en llanuras frías y abiertas. Dado que los híbridos viven en un entorno similar, existe una presión para que conserven sus dientes similares a los de los mamuts lanudos.