Dos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), VI premios de Investigación en Ética Empresarial

Los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Cristina Díaz de la Cruz y Rubén Eduardo Polo Valdivieso, han sido los ganadores la VI edición de los Premios de Investigación en Ética Empresarial por su trabajo 'Competencies For Sustainability: Insights From The Encyclical Letter Laudato Si'.

Los premios, otorgados por la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE) y Bankinter Consumer Finance, se han entregado este lunes 19 de junio en el Palacete de Bankinter, en Madrid.

En concreto, el trabajo ganador analiza las competencias que deben fomentarse en las organizaciones para promover una cultura a favor de la sostenibilidad, en línea con la carta encíclica 'Laudato Si' del Papa Francisco.

El segundo premio ha recaído en el estudiante en la Universidad del País Vasco, Jon Aseguinolaza García por su trabajo 'Los fondos artículo 8 y 9 (SFDR): determinando las principales diferencias en los fondos de inversión sostenible de España'; mientras que el tercer premio ha sido para el estudiante en la Universidad Rey Juan Carlos, Aitor Mate Martinez, por su estudio 'Monetización del valor social generado por la Cooperativa Aiaraldea Koop. Elk.: contribución a la escalabilidad de la contabilidad social'.

Además, se ha otorgado un cuarto premio a la estudiante de San Román Alves (Universidad de Valladolid), Ana María López por su proyecto 'La formación en ética como herramienta de transformación de las personas y organizaciones: la empresa como escuela de valores y virtudes'.

"Seguimos trabajando para que nuestro compromiso con los denominados criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) sea más fuerte y sólido año tras año, y por ello, entre otras razones, apoyamos iniciativas como los Premios de Investigación en Ética Empresarial, que han sido y continúan siendo una gran apuesta para Bankinter Consumer Finance", ha señalado el consejero-director general Bankinter Consumer Finance, Alfonso Saez Alonso-Muñumer.

Por su parte, el director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, José Luis Fernández Fernández, ha insistido en que "esta colaboración representa una excelente práctica y constituye un buen ejemplo de cómo producir las sinergias a las que alude de manera implícita el ODS número 17 cuando habla de la necesidad de buscar alianzas para avanzar hacia la sostenibilidad".

En esta sexta edición, se han presentado 37 trabajos de autores tanto de España, Portugal, Irlanda o América Latina.

