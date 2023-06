Dos estudios de LaLiga confirman los beneficios de los cinco cambios para "aumentar el rendimiento físico"

LaLiga Sports Research, el área de investigación deportiva de LaLiga, ha publicado este lunes, junto a varias universidades españolas, dos nuevos estudios científicos cuyos resultados, obtenidos a través de Mediacoach, avalan los beneficios de la regla de las cinco sustituciones, que permiten "aumentar el rendimiento físico" y disminuir el riesgo de lesión, según un comunicado.

"Los estudios, realizados con datos de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank obtenidos a través de Mediacoach, coinciden en señalar que la opción de cinco sustituciones permite aumentar el rendimiento físico y es beneficioso a la hora de prevenir lesiones, en especial en cuanto a acciones de alta intensidad", indicó la nota de la patronal.

La primera de las investigaciones se ha realizado en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Miguel Hernández de Elche, y ha sido publicada en el International Journal of Sports Medicine este enero de 2023.

Los resultados, "contundentes" para LaLiga, arrojan que el cambio de regla del número de sustituciones permite "aumentar el rendimiento a alta intensidad, incluso a pesar de que los entrenadores no adelantan el minuto en el que realizan el primer cambio". Dichos preparadores están "gestionando mejor la carga física de los jugadores" con los cinco cambios, lo que "mejora el rendimiento físico".

Esto se evidencia en el aumento de esprints realizados a más de 21km/h por partido. Así, este aumento de la intensidad física, con más esprints por partido, ayuda a potenciar todavía más el espectáculo visual y físico del fútbol de alto nivel de las competiciones de LaLiga.

Para el estudio se recogieron datos de 17 equipos de LaLiga a través de Mediacoach, la potente herramienta de videoanálisis creada 'in-house', que recoge más de 3.500.000 de datos por partido cada jornada a través de las 19 cámaras instaladas en los estadios.

Esta investigación se suma a otra desarrollada con la colaboración del INEF - Universidad Politécnica de Madrid, publicada en la revista científica Sports, que también evidencia que las cinco sustituciones permiten "incrementar el rendimiento físico individual y colectivo, facilitando un mayor número de rotaciones con un doble beneficio". El primero, que los jugadores con más carga de minutos pueden descansar más, y segundo, los jugadores de baja participación cuentan con más oportunidades para jugar.

Además, la regla de los cinco cambios ayuda en la prevención de lesiones. Para este estudio se contó con datos de Mediacoach de los 22 equipos de LaLiga SmartBank y con 1.077 informes de rendimiento de jugadores, y se analizaron las métricas de rendimiento en la primera parte, en la segunda parte, y en el partido en su conjunto.

"Estos estudios nos permiten evaluar científicamente innovaciones tácticas, sus efectos reales, y analizarlos con propiedad con el apoyo de resultados basados en evidencias. Además, creemos que es muy positiva la contribución que de esta forma puede hacer LaLiga al avance del conocimiento científico en materia deportiva, ya que los 42 clubes cuentan con la misma herramienta, democratizando la competición", afirmó el coordinador del área de Mediacoach y LaLiga Sports Research, Roberto López de Campo.

Según LaLiga, estos datos "ayudan a los clubes en la toma de decisiones informadas y a una mejor gestión de las cargas físicas" y esto "repercute en beneficio del espectáculo y emoción·. "LaLiga tiene muy buena fama de fútbol técnico, y el trabajo académico de estos años nos ha demostrado que también está en el 'top' en exigencia física y rendimiento, en especial en cuanto a velocidad y alta intensidad, donde está logrando los mejores resultados de las grandes ligas europeas", señaló Ricardo Resta, director del área de Mediacoach en LaLiga.

Ambos estudios apoyan las conclusiones de 'LaLiga Lockdown: Conditioning Strategy and Adaptation to In-Game Regulations during COVID-19 Pandemic Prevented an Increase in Injury Incidence', otra investigación realizada durante el parón de la pandemia junto a universidades nacionales e internacionales, y los departamentos de análisis y rendimiento de Barcelona, Espanyol, Levante, Athletic Club, Osasuna, Alavés, Eibar, Getafe, Leganés y Sevilla.

Europa Press