Dos exfuncionarios correístas son acusados del asesinato de candidato presidencial en Ecuador

La Fiscalía de Ecuador acusó de asesinato a dos exfuncionarios correístas que están fuera del país, a los que considera autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, informó el miércoles el ente acusador.

Villavicencio, duro crítico del gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de la elección presidencial de ese año.

La justicia aún no ha determinado sentencias contra los acusados. El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.

