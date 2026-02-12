Dos fallecidos en incendio en un edificio de viviendas en el sureste de España

Dos personas fallecidas y varias afectadas por inhalación de humo, una de ellas de gravedad, dejó este jueves un incendio en un edificio de viviendas en la localidad de Jávea, en la región española de Valencia, informaron autoridades.

El incendio, ya extinguido, comenzó hacia las 16:00 locales (15:00 GMT) en el edificio y "lamentablemente (...) se ha saldado con dos personas fallecidas y varias personas afectadas por inhalación de humo, una de ellas en estado muy grave", indicó en redes sociales la alcaldía de Jávea, una localidad costera al norte de Alicante, en el sureste del país.

Los fallecidos son "una mujer de 71 años y un varón de 42 años", indicaron a la AFP fuentes de la Guardia Civil, que añadieron que "por el momento no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos".

La policía local, la primera en llegar al lugar de los hechos, utilizó un montacargas que se encontraba en el lugar para "acceder a una vivienda y rescatar a una familia que había quedado atrapada en el interior del edificio", salvando su vida, destacó el ayuntamiento.

El edificio fue desalojado en su totalidad y las 40 personas evacuadas han sido llevadas a hoteles o casas de familiares, señaló la alcaldía.

El viernes se hará una evaluación del inmueble para saber si las personas pueden volver, agregó.