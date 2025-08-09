LA NACION

Dos fallecidos en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena

Dos fallecidos en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de RequenaDIEGO RADAMES - DIEGO RADAMES

VALÈNCIA, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena (Valencia), a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se ha recibido sobre las 11.25 horas y hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y de Policía Local, y una ambulancia SAMU.

A su llegada, la unidad SAMU solo ha podido confirmar la muerte de dos personas, ha apuntado el CICU.

