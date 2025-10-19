Dos fallecidos tras salirse de la vía su vehículo en el entorno del embalse de Bárcena, en Ponferrada (León)
Dos fallecidos tras salirse de la vía su vehículo en el entorno del embalse de Bárcena en Ponferrada
LEÓN, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -
Dos personas han fallecido tras salirse de la vía su vehículo, chocar e incendiarse en el entorno del embalse de Bárcena, en el término municipal de Ponferrada (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.02 horas de este domingo, 19 de octubre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso del accidente. El 1-1-2 ha informado de los hechos a Guardia Civil de León, Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Aún no se disponen de datos de las personas fallecidas.
