LA NACION

Dos fallecidos un hombre y una mujer al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

Dos fallecidos, un hombre y una mujer, al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dos fallecidos un hombre y una mujer al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Bu
Dos fallecidos un hombre y una mujer al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Bu

VALLADOLID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Dos personas, un himbre y una mujer, han fallecido este viernes al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en la N-627, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio, según los datos del servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

A las 13.20 horas de este viernes se recibió una llamada en el servicio 1-1-2 que informó de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio, a consecuencia de la cual dos personas han resultado heridas y se encuentran atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Burgos rural, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, aunque posteriormente se anula.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer, y atiende a otra persona que ha resultado herida.

LA NACION
Más leídas
  1. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    1

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  2. Sorprendidos, los empresarios celebraron el respaldo
    2

    “Impresionante”. Sorprendidos, los empresarios celebraron el respaldo de Bessent

  3. Un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos
    3

    Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos

  4. Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
    4

    Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto

Cargando banners ...