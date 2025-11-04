Dos franceses acusados de espionaje en Irán salen de la cárcel

Dos ciudadanos franceses detenidos en Irán durante tres años y medio acusados de espionaje "fueron liberados de la prisión de Evin", anunció el martes el presidente Emmanuel Macron en la red social X, aunque todavía no pudieron salir del país.

Irán reprochaba a Cécile Kohler, de 41 años, y a Jacques Paris, de 72, espiar para los servicios de inteligencia franceses e israelíes, cargo que ellos siempre negaron.

"El diálogo continúa para facilitar su regreso a Francia lo antes posible", añadió Macron.

Kohler y Paris, que habían sido condenados a 20 y 17 años, se encuentran "a salvo" en la residencia del embajador francés en Teherán, declaró el ministro de Asuntos Exteriores galo, Jean-Noël Barrot en X.

Los abogados de la pareja, Martin Pradel, Chirinne Ardakani, Emma Villard y Karine Rivoallan, celebraron un "nuevo día" para sus clientes, tras terminar "su detención arbitraria, la cual duró 1.277 días".

El 24 de septiembre Macron había mencionado una "sólida perspectiva" para la liberación de quienes París consideraba "rehenes de Estado".

Profesora de letras y educador jubilado, Kohler y Paris fueron detenidos el 7 de mayo de 2022 en el último día de un viaje turístico a Irán.

