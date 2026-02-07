Dos franceses culminan épica caminata de 12.850 km desde Francia hasta Shanghái

Dos aventureros franceses llegaron el sábado al final de una caminata épica desde Francia hasta Shanghái, después de casi un año y medio cruzando 16 países casi completamente a pie.

Loic Voisot y Benjamin Humblot se abrazaron junto al río en el paseo del Bund, con el distintivo horizonte del centro financiero brillando de fondo.

Voisot y Humblot partieron de Annecy en septiembre de 2024.

"Pensamos en este momento casi todos los días durante más de un año, así que es una sensación realmente fuerte", dijo Humblot respecto a haber alcanzado su destino.

Un día, pasando el rato después del trabajo, los dos amigos se dieron cuenta de que ambos anhelaban una "gran aventura". Querían visitar China, pero sin volar, ya que creen que es perjudicial para el medio ambiente.

Así nació el plan de partir a pie y, salvo por un tramo en Rusia que hicieron en autobús por razones de seguridad, 518 días y unos 12.850 kilómetros después, dieron los últimos pasos para completarlo.

Alrededor de 50 personas se reunieron en el punto de inicio para el último tramo de 10 km de su odisea, muchos de ellos habitantes locales que los habían estado siguiendo en redes sociales.

A lo largo del camino el grupo fue creciendo, ya que medios de comunicación, residentes franceses en Shanghái y otras personas se unieron.

"Si tus sueños son una locura, simplemente ve paso a paso y a veces no lo lograrás, pero a veces sí", dijo Voisot.

Al preguntarle qué haría primero ahora que la caminata había terminado, bromeó: "¡Dormir mucho!".