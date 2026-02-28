Dos fuertes detonaciones sacuden la capital de Irán (periodistas de AFP)

Dos fuertes detonaciones sacudieron este sábado por la mañana Teherán, escucharon periodistas de la AFP, poco después de que dos columnas de humo comenzaran a elevarse en el centro y el este de la capital iraní.

"La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles", señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles.

Según la agencia Isna, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán.

La prensa estatal iraní reportó también explosiones en Isfahán y otras ciudades del país, poco después de que Israel anunció haber lanzado un "ataque preventivo" contra la República Islámica.

De inmediato, el departamento de aviación civil iraní anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nueva orden.

De acuerdo con la televisión pública de Israel, los ataques de este sábado apuntan a "objetivos del régimen y sitios militares".