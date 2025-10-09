Dos fuertes explosiones en el centro de Kabul, en Afganistán
Dos fuertes explosiones resonaron el jueves por la noche en el centro de Kabul, indicaron...
- 1 minuto de lectura'
Dos fuertes explosiones resonaron el jueves por la noche en el centro de Kabul, indicaron periodistas de la AFP.
Una primera ocurrió a las 21:50 (17:20 GMT) y se escuchó en toda la capital afgana, seguida segundos después de otra explosión.
"El incidente está siendo investigado pero por ahora no se ha registrado ninguna víctima y todo va bien", indicó el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, en X.
En las redes sociales, varios internautas dijeron que escucharon las explosiones y que vieron "drones".
En las calles de la capital, muchos miembros de las fuerzas de seguridad que fueron alertados salieron a las calles y revisaron los vehículos, constató un periodista de la AFP.
En algunos barrios la red telefónica también fue cortada.
ash-jma/bfi/eg/jvb
