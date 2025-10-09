Dos fuertes explosiones en el centro de Kabul, en Afganistán

Dos fuertes explosiones resonaron el jueves por la noche en el centro de Kabul, indicaron periodistas de la AFP.

Una primera ocurrió a las 21:50 (17:20 GMT) y se escuchó en toda la capital afgana, seguida segundos después de otra explosión.

"El incidente está siendo investigado pero por ahora no se ha registrado ninguna víctima y todo va bien", indicó el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, en X.

En las redes sociales, varios internautas dijeron que escucharon las explosiones y que vieron "drones".

En las calles de la capital, muchos miembros de las fuerzas de seguridad que fueron alertados salieron a las calles y revisaron los vehículos, constató un periodista de la AFP.

En algunos barrios la red telefónica también fue cortada.

ash-jma/bfi/eg/jvb