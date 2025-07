Dos gestantes subrogadas hablan sobre la pareja investigada de California que tenía 21 niños

LOS ÁNGELES (AP) — Una mujer que casi sirvió como madre sustituta para una pareja del sur de California, ahora investigada por las autoridades, dijo que decidió no hacerlo después de que la pareja le preguntara si alguna de sus amigas también querría gestar un hijo para ellos.

La solicitud, así como la información contradictoria que estaba recibiendo, inquietaron a la mujer, Esperanza, que decidió no firmar un contrato de maternidad subrogada con Silvia Zhang, quien le ofreció US$60.000. Esperanza habló con The Associated Press con la condición de que no se usara su apellido porque no ha compartido públicamente su experiencia de maternidad subrogada.

Zhang, de 38 años, y su esposo, Guojun Xuan, de 65, son ahora el objetivo de una investigación por parte de las autoridades locales y federales después de que su hijo pequeño fuera llevado al hospital con una lesión traumática en la cabeza en mayo. Desde entonces, las autoridades han retirado 21 niños de la custodia de la pareja, muchos de los cuales nacieron por subrogación, dijo el teniente Kollin Cieadlo, de la policía de Arcadia, cerca de Los Ángeles.

La subrogación es un acuerdo entre particulares para que una mujer quede embarazada, generalmente a través de una transferencia de embriones, y entregue el bebé para que la persona o pareja prevista lo críe.

Los niños tienen edades que van desde los dos meses hasta los 13 años, con la mayoría entre uno y tres años.

Autoridades federales en la investigación

Esperanza es una de al menos ocho mujeres que dicen haber recibido vehementes ofertas de la pareja para servir como madres sustitutas. Las mujeres, muchas de las cuales eran madres sustitutas por primera vez, dicen que recibieron información engañosa o incompleta sobre la situación familiar y las intenciones de la pareja. Algunas, como Esperanza, no llegaron a gestar un hijo para la pareja. Otra que sí lo hizo, Kayla Elliott, ahora trata de obtener la custodia de una bebé a la que dio a luz en marzo para la pareja.

La policía de Arcadia dice que el FBI está implicado en la investigación sobre si la pareja engañó a madres sustitutas en todo el país. El FBI no ha confirmado su investigación. Elliott dijo que fue entrevistada por el FBI a finales de mayo.

Elliott trabajó a través de una empresa llamado Mark Surrogacy, según el contrato que firmó y compartió con la AP. Los registros estatales de California muestran que una empresa llamada Mark Surrogacy Investments LLC estaba registrada en la casa de la pareja en Arcadia hasta este junio. El contrato de Elliott indicaba una dirección en El Monte para la empresa. Un reportero de la AP visitó ese lugar el jueves y no encontró a nadie que reconociera los nombres de la pareja o Mark Surrogacy.

Zhang no respondió a llamadas telefónicas ni correos electrónicos solicitando comentarios.

Los abogados de Mark Surrogacy no respondieron a correos electrónicos solicitando comentarios, ni tampoco una clínica de fertilidad involucrada en la transferencia de embriones. En publicaciones en redes sociales, otras mujeres que dicen haber servido como madres sustitutas para Zhang y Xuan describieron acciones sospechosas, como que la pareja no cumplió con las obligaciones de pago y no estuvo presente en los nacimientos de los niños. Muchas mujeres contactadas por la AP no respondieron o dijeron que solo hablarían después de obtener un abogado. Un bebé lastimado genera preocupación Zhang y Xuan fueron arrestados en mayo después de que un hospital informara que su bebé de dos meses tenía una lesión traumática en la cabeza, producida cuando una niñera en el hogar sacudió violentamente al bebé, según la policía de Arcadia. La policía de Arcadia no presentó cargos en ese momento a la espera de completar una investigación, dijo Cieadlo. Los detectives investigaban posibles cargos de abuso infantil y esperaban presentar un caso en unas semanas. La pareja le dijo a la policía que "querían una familia numerosa" y presentaron lo que parecían ser certificados de nacimiento legítimos, incluidos algunos de fuera de California, que muestran a Zhang como la madre de los niños, dijo Cieadlo. Xuan aparecía como el padre en al menos algunos de los certificados de nacimiento, dijo Cieadlo. Una posible madre sustituta se echa atrás Las negociaciones de Esperanza con Zhang comenzaron en 2023. Ella había publicado en un grupo de Facebook para personas interesadas en la subrogación y recibió un mensaje de Zhang. Zhang dijo que ella y su pareja ya tenían una hija de ocho años en China, pero estaban teniendo problemas de fertilidad. Zhang dijo que estaba trabajando con una madre sustituta que ya estaba embarazada, pero que quería "gemelos", por lo que estaba buscando una segunda madre sustituta. Pero Esperanza dijo que las cosas empezaron a parecer extrañas cuando Zhang le preguntó si tenía amigas que también quisieran ser madres sustitutas. “Ella dijo que es agente inmobiliaria en Arcadia y que por eso tiene mucho dinero y podía permitirse muchas madres sustitutas en ese momento”, dijo Esperanza. Esperanza decidió no seguir adelante con el plan después de que el abogado de la pareja colgara abruptamente cuando estaban hablando sobre el contrato. Dijo que el documento decía que la pareja implantaría dos embriones en lugar de uno y que la sección que requería información de antecedentes sobre la pareja había sido eliminada. La pareja se enojó cuando decidió no continuar. Esperanza mostró mensajes de texto a la AP que mostraban a Zhang ofreciendo US$3000 más si aceptaba continuar, y otro bono de US$2000 después de que se detectara un latido fetal. Una madre sustituta busca la custodia de la niña Elliott dio a luz a una niña en marzo. Eligió ser madre sustituta porque "de verdad quería darle a alguien una familia".

La mujer de Texas comenzó el proceso cuando Mark Surrogacy se puso en contacto con ella directamente en Facebook. Firmó un contrato que mostraba a Xuan y a Zhang como los padres previstos. El contrato decía que Elliott recibiría US$45.000.

Elliott empezó a tener reparos cuando, al principio del embarazo, voló a California para conocer a la pareja y solo se presentó Xuan. A medida que avanzaba el proceso, Elliott no tuvo casi ningún contacto directo con Xuan y Zhang, lo cual es poco común en la subrogación. La mayoría de los mensajes fueron a través de mensajes de texto y correos electrónicos con representantes de la agencia, que la disuadieron de contactar con Zhang.

“La agencia siempre decía: ‘Oh, son personas muy ocupadas’”, dijo.

Cuando se enteró de que la pareja tenía al menos otras dos madres sustitutas gestando bebés para ellos, la agencia le dijo “sólo quieren una familia grande".

Elliott voló a California para la transferencia de embriones, que se realizó en el Western Fertility Institute en Los Ángeles. La clínica se negó a comentar sobre la investigación.

Ninguno de los padres estuvo presente para el parto de Elliott, y solo Zhang se presentó unas horas después de que naciera el bebé. La mujer “no parecía muy conectada con la niña... apenas la miró", dijo Elliott.

Después de entregarle a Elliott US$2000 en efectivo y dar US$200 a cada uno de sus tres familiares en la habitación, la mujer se fue con la niña.

Ahora, Elliott quiere la custodia de la niña y dice que sólo espera que todos los bebés estén a salvo. Cuando la noticia sobre la pareja llegó a los medios, confrontó a Zhang por teléfono y por mensaje de texto.

En mensajes de texto que Elliott mostró a la AP, Zhang escribió: “Todos los bebés son muy importantes en nuestra vida”.

Golden informó desde Seattle. El periodista de AP Christopher Weber contribuyó desde Los Ángeles.