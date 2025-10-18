Dos goles de Antony permiten al Betis empatar en Villarreal

El brasileño Antony, con un doblete, dio un punto al Real Betis en su visita al Villarreal (2-2) en La Cerámica en la 9ª jornada de LaLiga.

El canadiense Tajon Buchanan (44) inauguró el marcador y Alberto Moleiro (64) amplió la diferencia para el Submarino Amarillo, antes de los dos goles de Antony (66, 90+4).

Con este empate, el equipo castellonense conserva la tercera posición, con 17 puntos, uno más que el club sevillano de Manuel Pellegrini, que se queda en cuarto lugar.

El Villarreal de Marcelino se descuelga de los puestos de cabeza, y queda a cinco puntos del líder provisional, FC Barcelona, que había ganado antes al Girona (2-1) con un gol del uruguayo Ronald Araújo en el descuento en Montjuic.

El domingo, el Real Madrid tiene la opción de recuperar el liderato en su visita a Getafe.

Como ha sido habitual desde el inicio de los partidos de esta fecha, los jugadores de ambos equipos permanecieron sin moverse los primeros 15 segundos de partido en señal de protesta contra el choque Villarreal-Barcelona programado en Estados Unidos, el 20 de diciembre.

rsc