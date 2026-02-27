Dos goles de Neymar le dan la primera victoria al Santos ante Vasco da Gama en el Brasileirão

Dos bonitos goles de Neymar en su estreno en el Brasileirão 2026 le dieron este jueves la primera victoria en liga al Santos contra el Vasco da Gama (2-1), en la cuarta jornada del campeonato, y que permiten al equipo santista salir de la zona de descenso

Tras jugar los 90 minutos el pasado domingo en la eliminación del Santos en el Campeonato Paulista contra el Novorizontino (2-1), Neymar volvió a jugar el partido entero, esta vez en el Brasileirão, en el que fue apenas el tercer encuentro que disputó el astro este año tras regresar de una lesión.

El internacional brasileño adelantó al Santos con un disparo cruzado en el minuto 25 y en la segunda mitad, deshizo el empate con una precisa vaselina ante la salida del portero vascaíno, en el minuto 61.

El exjugador del Barcelona, PSG y Al-Hilal fue amonestado en la primera mitad tras encararse con el rival Thiago Mendes, quien lo lesionó en un PSG-Lyon en diciembre de 2020 con una dura entrada que obligó Neymar a estar varias semanas de baja.

"Siempre crea polémica, quiere ir de macho, siempre es así. Con todo respeto, es un imbécil. Me rompió una vez en el PSG y me prometió hoy. Veremos si es hombre suficiente para romperme de nuevo", desafió Neymar en la media parte sobre el actual volante vascaíno.

La victoria alivia la presión sobre el Santos y su técnico, el argentino Juan Pablo Vojvoda, y permite al Peixe situarse 13º, con 4 puntos, dos más que la zona de descenso.

Los dos tantos de Neymar llegaron el mismo día en que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviara un recado velado al delantero, que a sus 34 años lucha para retomar su mejor nivel luego de varias lesiones y ser tenido en cuenta en la lista de la seleçao al Mundial de 2026.

El mayor goleador en la historia de la selección brasileña es uno de los pocos futbolistas que ha expresado su simpatía por el expresidente de ultraderecha y opositor de Lula Jair Bolsonaro.

Durante una ceremonia con la Copa del Mundo en Brasilia, Lula evocó una conversación reciente con el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti.

"Me pareció una persona extremadamente seria, con la cabeza muy centrada. Y estoy convencido de que (...) no va a convocar a nadie por el nombre, va a convocar si la persona está jugando, si la persona está entrenada", anticipó Lula.

Neymar ha dicho varias veces que espera estar en la lista de la Canarinha al Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, aún no ha jugado con la seleçao desde que Ancelotti tomó las riendas, en mayo de 2025.

prb/ag