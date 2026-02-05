Dos goles del paraguayo Enciso meten al Estrasburgo en cuartos de Copa de Francia

Con dos goles del volante paraguayo Julio Enciso, el Estrasburgo derrotó este jueves al Mónaco por 3-1 en casa y se clasificó a cuartos de final de la Copa de Francia, donde le espera el Reims.

Martial Godo (7') había adelantado al conjunto de Alsacia, antes del doblete de Enciso (55', 61'), y del gol monegasco obra de Mika Biereth (58').

El Mónaco parecía en una inercia positiva después del empate 0-0 en Liga de Campeones contra la Juventus y la victoria en Liga ante el Rennes por 4-0, pero el conjunto del Principado se frenó en seco ante un Estrasburgo que recupera buenas sensaciones tras la llegada de su nuevo entrenador, Gary O'Neil.

Muy alejado de los puestos de acceso a Champions en Ligue 1, Mónaco (10º) desperdició una ocasión para regresar a competición europea la próxima temporada.

También tuvo protagonismo el delantero argentino Joaquín Panichelli, que asistió a Martial Godo en el primer gol de los locales.

Otro argentino, Valentín Barco, dio el pase en el primero de los goles de Enciso.