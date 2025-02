Dos grandes bolsas de lotería de Texas son objeto de amplias investigaciones

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Dos destacados sorteos de lotería en Texas que han puesto casi 180 millones de dólares en los bolsillos de los titulares de boletos ganadores han desencadenado amplias investigaciones estatales debido a la preocupación de que vendedores y compradores de boletos pudiesen haber abusado de las reglas.

La Lotería de Texas, una de las más grandes de Estados Unidos, enfrenta un creciente escrutinio por parte de autoridades estatales sobre cómo los ganadores de una bolsa de 83 millones de dólares este mes y un premio de 95 millones de dólares en 2023 compraron sus boletos, los cuales tenían pocas probabilidades de ganar. Ambos premios se encuentran entre los más grandes en la historia de la lotería de Texas.

En el meollo del asunto, dicen los funcionarios de Texas, está si los sorteos se desarrollan en un campo de juego equitativo.

El fiscal general estatal de Texas, Ken Paxton, lanzó el miércoles su propia investigación, además de una anunciada anteriormente esta semana por el gobernador republicano Greg Abbott. Parte del problema radica en las mensajerías, empresas que compran boletos de lotería de forma remota para los clientes. Una fue utilizada por el ganador de este mes.

“Los ciudadanos de Texas merecen algo mucho mejor que actores deshonestos que se enriquecen a costa de un sistema de lotería que está abierto a los abusos, y haremos que cualquiera que participe en actividades ilegales rinda cuentas”, advirtió Paxton en un comunicado.

A continuación presentamos otras cosas a saber sobre las ganancias en mega loterías de Texas:

¿Qué son los servicios de mensajería?

Las mensajerías son empresas que compran y envían boletos de lotería en nombre de los clientes en línea. Esta práctica elude una ley estatal que requiere que los boletos se adquieran en persona. Las mensajerías, que operan en 19 estados según un informe de 2024 de la Oficina de Análisis de Programas y Rendición de Cuentas del Gobierno de Florida, no tienen ninguna supervisión regulatoria ni requisitos de licencia en Texas.

El director de la Comisión de Lotería de Texas indicó este mes que la agencia prohibirá la participación de las mensajerías, en un cambio de posición luego de años de resistencia a expulsarlas del mercado.

“Los servicios de mensajería de lotería que operan en Texas han sido una preocupación significativa para muchos de nuestros interesados”, dijo el director ejecutivo Ryan Mindell en un comunicado. “Anteriormente, la agencia interpretó que su autoridad no se extendía a la regulación o prohibición de estos servicios”. Desde entonces la agencia ha reconsiderado su posición tras revisar las leyes estatales, señaló Mindell.

¿Quién ganó casi 180 millones de dólares?

Ninguno de los ganadores de los grandes sorteos se ha presentado públicamente y no tienen ninguna obligación de hacerlo según la ley de Texas.

El boleto que se llevó 83 millones de dólares de premio fue comprado por un cliente en una tienda de mensajería llamada Winners Corner en Austin, el 17 de febrero.

El sorteo de 95 millones de dólares de 2023 fue ganado después de que los ganadores adquirieran casi todas las combinaciones posibles de números, según la oficina de Abbott.

___

Lathan es integrante de la Iniciativa Noticiosa en Legislaturas Estatales de Associated Press/Report for America. Report for America es un servicio nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en salas de redacción locales con el fin de reportar temas poco cubiertos.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.