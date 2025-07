Dos grupos israelíes de derechos humanos afirman que su país comete genocidio en Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — Dos destacados grupos de derechos israelíes dijeron el lunes que su país está cometiendo genocidio en Gaza, siendo la primera vez que organizaciones locales lideradas por judíos hacen tales acusaciones contra Israel durante casi 22 meses de guerra.

Las afirmaciones de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel se suman a un debate explosivo sobre si la ofensiva militar de Israel en Gaza —lanzada en respuesta al mortal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023— equivale a genocidio.

Los palestinos, sus partidarios y grupos internacionales de derechos humanos hacen esa afirmación, y la Corte Internacional de Justicia está escuchando un caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel.

Pero en Israel, fundado tras el Holocausto, incluso los críticos más fuertes del gobierno se han abstenido en gran medida de hacer tales acusaciones.

Esto se debe a las profundas sensibilidades y fuertes recuerdos del genocidio nazi de los judíos de Europa, y porque muchos en Israel ven la guerra en Gaza como una respuesta justificada al ataque más mortífero en la historia del país y no como un intento de exterminio.

Rompiendo un tabú en Israel

Los grupos de derechos, aunque prominentes y respetados internacionalmente, son considerados en Israel como marginales políticamente, y sus opiniones no representan a la gran mayoría de los israelíes. Pero que la acusación de genocidio provenga de voces israelíes rompe un tabú en una sociedad que ha sido reticente a criticar la conducta de Israel en Gaza.

Guy Shalev, director de Médicos por los Derechos Humanos-Israel, declaró que el público judío-israelí a menudo descarta las acusaciones de genocidio como antisemitas o sesgadas contra Israel.

“Quizás los grupos de derechos humanos con sede en Israel, al llegar a esta conclusión, sean una forma de enfrentar esa acusación y lograr que la gente reconozca la realidad”, expresó.

Israel afirma que está librando una guerra existencial y cumple con el derecho internacional. Ha rechazado las acusaciones de genocidio como antisemitas.

Israel se está defendiendo de esas acusaciones en la Corte Internacional de Justicia, y ha rechazado las denuncias en la Corte Penal Internacional de que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant cometieron crímenes de guerra en Gaza. Ambos enfrentan órdenes de arresto internacionales.

El gobierno de Israel el lunes no comentó de inmediato sobre los informes de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos.

Los funcionarios israelíes en gran medida culpan a Hamás por las muertes de civiles en Gaza, diciendo que utiliza a los civiles como escudos al lanzar ataques desde áreas residenciales.

Los informes reflejan afirmaciones internacionales

Los grupos, en informes separados, indicaron que las políticas de Israel en Gaza, las declaraciones de altos funcionarios sobre sus objetivos allí y el desmantelamiento sistemático del sistema de salud del territorio contribuyeron a su conclusión de genocidio.

Las afirmaciones reflejan las afirmaciones de otros grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Al igual que otros grupos, B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel no han podido entrar en Gaza durante la guerra. Sus informes se basan en testimonios, documentos, testigos oculares y consultas con expertos legales.

El ataque de Hamás a Israel que inició la guerra provocó un cambio en la política del país hacia los palestinos en Gaza de “represión y control a destrucción y aniquilación”, sostuvo B’Tselem.

El grupo ha sido durante mucho tiempo franco sobre el trato de Israel a los palestinos. Detuvo la cooperación con el ejército hace casi una década, diciendo que las investigaciones del ejército sobre irregularidades no eran serias, y ha acusado a Israel de ser un estado de apartheid.

El informe fue un análisis legal-médico detallado que se centró en lo que llamó el desmantelamiento paso a paso de los sistemas de salud y de sustento de vida de Gaza, incluyendo electricidad, agua potable y acceso a alimentos.

Dice que Israel ha cometido tres de los actos de genocidio definidos por el derecho internacional, incluyendo “infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.

Los grupos dijeron que las declaraciones repetidas de funcionarios israelíes y el ejército respaldando la destrucción total, el hambre y el desplazamiento permanente de los palestinos en Gaza, combinadas con políticas sobre el terreno, han demostrado que Israel está intentando intencionalmente destruir la sociedad palestina.

Una conclusión ‘dolorosa’

El término “genocidio” resuena en Israel, donde los israelíes crecen aprendiendo sobre el Holocausto y escuchando las desgarradoras historias de los sobrevivientes, mientras prometen que nunca volverá a suceder.

La Convención de 1948 para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio fue redactada tras la Segunda Guerra Mundial y el asesinato por parte de la Alemania nazi de seis millones de judíos. Define el genocidio como actos “cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

“Como nieto de un sobreviviente del Holocausto, es muy doloroso para mí llegar a esta conclusión”, indicó Shalev. Pero crecer en una sociedad donde el Holocausto es tan importante exige algún tipo de responsabilidad, manifestó. Hasta ahora, la crítica israelí de la guerra en Gaza se ha centrado en Netanyahu y si su toma de decisiones ha sido políticamente motivada y ha retrasado el regreso de los rehenes —50 de ellos aún en Gaza. El escrutinio más amplio de la conducta de Israel en Gaza ha sido limitado por múltiples razones. A pesar de la vasta destrucción y muerte en el territorio y el creciente aislamiento internacional de Israel, la mayoría de los israelíes creen que la guerra es justificada. Y con la mayoría de los judíos israelíes sirviendo en el ejército, es difícil para la mayoría de las personas imaginar que sus familiares en uniforme podrían estar llevando a cabo un genocidio. Sin embargo, algunos soldados se han negado a luchar en la guerra. Jeffrey Herf, un historiador que ha publicado mucho sobre antisemitismo, señaló que la acusación de genocidio no toma en cuenta que hay una guerra entre dos partes. Sostuvo que ignora a Hamás como una fuerza militar y el derecho de Israel a defenderse.

El enfoque de los israelíes está en los rehenes, no en los palestinos

Después de que grupos como B'Tselem en los últimos años acusaran a Israel de apartheid, voces más convencionales en Israel también recogieron la afirmación, aunque de maneras menos radicales. El historiador israelí Tom Segev apuntó que no está seguro de que los nuevos informes y sus acusaciones tengan un impacto en el público. “Lo principal para los israelíes es la cuestión de los rehenes, no necesariamente el destino de la población en Gaza”, comentó. Pero, añadió, lo que está sucediendo en Gaza está socavando la justificación ideológica y moral para la existencia de Israel. Los grupos de derechos afirmaron que la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para proteger a los palestinos y están llamando al mundo, incluidos los israelíes que han permanecido en silencio, a alzar la voz. “Tenemos la obligación de hacer todo lo que podamos para decir la verdad sobre esto, para estar al lado de las víctimas”, destacó Sarit Michaeli, directora internacional de B’Tselem. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.