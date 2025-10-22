Dos guardaespaldas protegen al expresidente francés Sarkozy en prisión

El expresidente francés Nicolas Sarkozy cuenta con dos guardaespaldas para protegerlo en prisión "en consideración de su estatus y las amenazas que pesan sobre él", indicaron este miércoles las autoridades.

El exmandatario conservador ingresó el martes en la prisión parisina de la Santé tras una condena a 5 años de cárcel por maniobrar para financiar con dinero libio ilegalmente su campaña electoral de 2007.

Para evitar el contacto con otros presos, Sarkozy ocupa una celda en el área de aislamiento. Sus abogados ya pidieron la libertad condicional, que la justicia podría autorizar en las próximas semanas.

Mientras tanto, las autoridades instalaron a dos agentes de seguridad en la celda vecina, donde permanecerán el tiempo "necesario", dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El exjefe de Estado entre 2007 y 2012 cuenta en tiempos normales con un dispositivo de protección "en consideración de su estatus y las amenazas que pesan sobre él", que mantiene "en prisión", agregó.

"Evidentemente, es un ciudadano como cualquier otro, pero hay amenazas un poco más importantes que pesan sobre el expresidente", explicó Nuñez en la radio Europe 1.

El encarcelamiento del marido de la cantante Carla Bruni choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007.

Tres cuartas partes de los franceses estiman que "no debería ser tratado de forma diferente al resto de personas condenadas", según un sondeo RTL-Toluna Harris Interactive, publicado este miércoles.

Una mayoría de franceses desaprueba además el anuncio del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de que visitará en prisión a su mentor en política, de 70 años.

