Dos heridos en Azerbaiyán al impactar dos drones disparados desde Irán

Dos personas resultaron heridas este jueves en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones disparados desde Irán contra un aeropuerto y cerca de una escuela, indicaron las autoridades.

"Un dron golpeó el terminal del aeropuerto de la República Autónoma de Najicheván, y otro dron cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad", indicó la cancillería de Azerbaiyán.

"Condenamos firmemente estos ataques de drones lanzados desde la República Islámica de Irán", agregó el ministerio, que anunció haber convocado al embajador iraní para expresarle su protesta ante este incidente, que "aumenta las tensiones en la región".

El ministerio de Defensa azerbaiyano agregó poco después que el incidente "no quedará sin respuesta".

Najicheván es un exclave azerbaiyano ubicado entre Armenia, Turquía e Irán.

Irán lleva tiempo manifestando su preocupación de que Israel, aliado y proveedor de armas de Azerbaiyán, utilice su espacio aéreo para llevar a cabo ataques.

Teherán por otro lado recela de la aspiración separatista de la minoría étnica azerí, que representa alrededor de 10 de los 83 millones de habitantes del país.