Dos heridos en Israel por caída de escombros o proyectiles tras ataques de Irán

Los servicios de rescate israelíes anunciaron que dos personas resultaron heridas por la caída de escombros o proyectiles desde que Teherán empezó a lanzar misiles contra Israel este sábado por la mañana en respuesta al ataque israelo-estadounidense contra Irán.

En total, 89 heridos leves fueron atendidos por el Magen David Adom (MDA), equivalente israelí de la Cruz Roja, anunció en un comunicado.

Entre ellos, figura un adolescente de 16 años herido por una esquirla en Kafr Qasem, en el centro de Israel, y un hombre de unos 50 años herido por la caída de un proyectil o escombros en Kaabiyye-Tabbash, en el norte del país. Ambas ciudades son de mayoría árabe.

Casi todas las otras personas resultaron heridas levemente cuando se dirigían a los refugios, indicó el MDA.

Por su parte, el ejército israelí anunció antes que se habían reportado impactos de proyectiles "en varios lugares" de Israel.