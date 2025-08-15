Dos heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad sueca de Orebro, informaron las autoridades.

La policía pidió a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque.

"Estamos buscando activamente al autor o autores", declaró a la AFP el portavoz policial Anders Dahlman.

"Estamos entrevistando a testigos y realizando nuestra investigación técnica”, añadió.

Según los medios locales, una de las víctimas fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita.

Un comunicado de la policía publicado en línea indicó que se ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato.

La ciudad de Orebro ya fue escenario de un tiroteo en una escuela en febrero, en el que murieron 11 personas, incluido el agresor.