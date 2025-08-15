Dos heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia
Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad...
- 1 minuto de lectura'
Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad sueca de Orebro, informaron las autoridades.
La policía pidió a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque.
"Estamos buscando activamente al autor o autores", declaró a la AFP el portavoz policial Anders Dahlman.
"Estamos entrevistando a testigos y realizando nuestra investigación técnica”, añadió.
Según los medios locales, una de las víctimas fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita.
Un comunicado de la policía publicado en línea indicó que se ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato.
La ciudad de Orebro ya fue escenario de un tiroteo en una escuela en febrero, en el que murieron 11 personas, incluido el agresor.
Otras noticias de Tiroteo
- 1
Quiénes son las responsables de la Anmat que quedaron en la mira del Gobierno por el escándalo del fentanilo contaminado
- 2
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi
- 3
Ciencias del comportamiento: de qué se trata la carrera que cada vez más universidades suman
- 4
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera