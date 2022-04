Dos hermanos de 10 y 8 años son apicultores junto a su padre y se dedican a ayudar en las tareas diarias

Matt Webb, de 43 años, de Oxford, suele recibir ayuda de sus hijos apicultores, Scarlett, de 10 años, y Dexter, de ocho, que incluso tienen su propio equipo especializado, para cuidar de sus colmenas.

Scarlett y Dexter se dedican a la apicultura desde que eran pequeños y podían ponerse un traje de apicultor. Los niños ayudan a abrir los marcos y a empujar a las abejas, utilizan los ahumadores para calmarlas, comprueban los marcos de alimentación y el agua y recogen la miel.

"Los niños han crecido con este oficio, desde que eran muy pequeños me acompañaban a trabajar con las abejas. No les tienen ningún miedo", aseguró Matt. Los pequeños, trabajan cuidadosamente junto a su padre, que se asegura de que no corran ningún riesgo. "Ellos disfrutan con las abejas, y de paso me echan una mano", apuntó.

En un vídeo que grabó la madre de Scarlett y Dexter mostró cómo es el día a día de los niños cuando ayudan a su padre. En él, podemos observar a los infantes abriendo los marcos y recogiendo la miel.