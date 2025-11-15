Dos hombres arrestados en Tailandia por transportar 81 macacos y metanfetamina

Las autoridades tailandesas arrestaron a dos hombres sospechosos de formar parte de una red internacional de tráfico de animales salvajes, informó el ejército este sábado, tras interceptar un automóvil en el que transportaban 81 macacos y metanfetaminas cerca de la frontera con Camboya.

Tailandia es un importante centro de tránsito para los contrabandistas de fauna silvestre, que a menudo venden especies en peligro de extinción muy cotizadas en el lucrativo mercado negro de China, Taiwán y el sudeste asiático.

Una patrulla detuvo el vehículo el viernes por la tarde en el distrito de Aranyaprathet, en la provincia sureña de Sa Kaeo, donde las tropas encontraron a los monos metidos en una bolsa de malla azul, informó el 12.º Regimiento de Guardabosques, responsable de la zona, en Facebook.

Los soldados también incautaron pastillas de metanfetamina y cristal de esa misma droga, aunque no se especificaron las cantidades.

Durante el interrogatorio, los hombres admitieron que estaban involucrados en una red de tráfico transfronterizo que trasladaba macacos de Tailandia a Camboya, añadió el ejército en una nota separada.

