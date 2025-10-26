Dos hombres, detenidos en Francia por el robo de joyas en el Louvre

Dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre fueron detenidos el sábado por la noche en Francia, informaron el domingo dos fuentes cercanas al caso.

Según medios franceses, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero. El segundo fue detenido poco después en la región parisina.

Se sospecha que formaron parte del comando de cuatro individuos que el domingo pasado robó ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado de más de US$100 millones.

Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, rompieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto.

Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

