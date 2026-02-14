Dos hospitalizados por un accidente de regata en Auckland

La francesa Manon Audinet y el neozelandés Louis Sinclair fueron hospitalizados el sábado tras un violento choque entre sus embarcaciones en la regata SailGP de Auckland.

Ambos barcos estaban próximos el uno al otro durante la regata, cuando la embarcación neozelandesa perdió el control y chocó contra la nave francesa.

"En el momento del impacto, Manon Audinet fue violentamente proyectada hacia la parte delantera de su cabina, provocando la rotura del volante del F50", señaló una fuente del equipo francés a la AFP.

Hospitalizada en Auckland, Audinet se sometió a exámenes destinados a "descartar cualquier lesión mayor, especialmente en la región abdominal, particularmente expuesta durante el choque", indicó el equipo francés, precisando que la regatista de 34 años se encuentra "actualmente en observación".

Por su parte, Sinclair, "está recibiendo tratamiento por fracturas abiertas en ambas piernas, pero se encuentra estable", informó su equipo.

El SailGP es un campeonato de vela creado en 2019 que enfrenta, en varias etapas costeras por distintos continentes, a equipos nacionales a bordo de catamaranes F50 idénticos y capaces de superar los 90 km/h.