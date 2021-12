Dos imputados en 'Pit' se plantearon recurrir a González en el caso Villarejo: "El del pelo blanco está a bordo"

El entorno del expresidente niega haber intercedido en Guatemala y recuerda que solo ha mediado en favor de la oposición venezolana

MADRID, 10 Dic. 2021 (Europa Press) -

Dos imputados en 'Pit', la pieza separada número 4 de 'Tándem' que investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala, se plantearon recurrir al expresidente del Gobierno Felipe González para conseguir que uno de los implicados en la trama, José Luis Messeguer, saliese de prisión.

El objetivo de acercarse a "Pelo Blanco", el alias que los investigadores atribuyen a González, sería que éste intercediera para lograr que el propio Messeguer --conocido como el Hippy-- fuese puesto en libertad. "Nosotros tenemos que centrarnos con los ratones en el tema del del pelo blanco para soltar al Hippy (...), esas son nuestras bazas", se recoge en una de las conversaciones.

Sin embargo, fuentes del entorno de González han insistido a Europa Press que el expresidente nunca ha intercedido en Guatemala, recordando que su intervención en la región sudamericana se ha limitado a la defensa de la oposición venezolana.

Estas conversaciones están incluidas en un informe de más de 800 paginas elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) al que ha tenido acceso Europa Press, y que recoge el volcado de los móviles de varios de los imputados. En uno de esos chats, Armando Mateo y Enrique Maestre dialogan acerca del que fuera jefe del Ejecutivo español entre 1982 y 1996.

Y todo ello en el contexto de esta pieza, en la que se investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

El acercamiento a gonzález, a través de su yerno

"Una buena noticia para tu wake up (despertar). El del pelo blanco está on board (a bordo)", le comunica Mateo a Maestre, que lo celebra con un escueto "ole" y le pregunta sobre el "precio". "El que nosotros le queramos dar", aclara Mateo en un chat de WhatsApp fechado en 2017. La manera de acceder a González habría sido a través su yerno, Éric Bergasa.

En otra de esas conversaciones, Maestre relata a Mateo cómo transcurrió el encuentro que mantuvo con "el ratón", el apelativo con el que se referían indistintamente a Ángel y Álvaro Pérez-Maura. "Le dije durante los primeros cinco minutos lo mal que estaba el Hippy y lo crítico que era para nosotros", explica, refiriéndose a la situación de Juan José Suárez Messeguer.

En esa reunión, además, Maestre tuvo ocasión de hablar con uno de los hermanos Pérez Maura acerca de González. "Buenas palabras sin sustancia, pero no tengo dudas que hará lo del pelo blanco y máxime si tu vendes bien lo de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos", señala.

Su capacidad de "navegar en este tipo de aguas"

Maestre, la persona que habría puesto en contacto con los Pérez-Maura al empresario Adrián de la Joya y así, al comisario Villarejo, del que es amigo desde los años 80, defiende ante Mateo la necesidad de "vender al del pelo blanco y su capacidad de navegar en este tipo de aguas".

A su juicio, "hay otro argumento a favor" de recurrir a Felipe González para conseguir que Messeguer sea liberado, "y es lo que ahorran de la magia". El Mago, concretamente, sería el magistrado Baltasar Garzón, a quien Villarejo se habría acercado para tratar de influir en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y paralizar la extradición de los Pérez Maura.

En sus conversaciones, Maestre y Mateo --hombre próximo a los Pérez-Maura-- celebran incluso la importancia de haber logrado acceder al entorno de González. "Estos aún no se han dado cuenta de que hemos conseguido que un tipo de nivel mundial, que como tu dices mañana llama a José Mota y se pone firme, trabaje para nosotros", señalan.

La intervención del expresidente es, a juicio de los imputados, especialmente relevante en Guatemala. "Los líderes políticos de ese país y la judicatura ven al del pelo blanco como un dios, especialmente ahora que lucha con denuedo contra el despótico régimen venezolano", aseguran.

Como contratar a fernando alonso y que corra su yerno

Con todo, ese acercamiento a González llegó a torcerse, como constatan los mensajes que ambos intercambiaron. "Si Eric (Bergasa) dice que su suegro no sale nada, estos salen corriendo. Eric no lo va a aceptar, hablar en nombre de nadie", aclara uno de los investigados.

"Es acojonante, ¿ahora resulta que los ratones van a contratar al yerno? ¿Cómo va a poner dinero nadie para contratar a Eric? ¿Quién es Eric? Esto es como contratar a Fernando Alonso y que corra su yerno", responde Maestre.

En medio de este intercambio de mensajes, Messeguer sale a escena explicitando a Mateo su malestar por la situación. "Armando, cuando viniste en agosto a verme, una vez más, me prometiste que se estaban haciendo muchas gestiones y se estaba involucrando a ciertas personalidades para lograr sacarme de aquí", le recuerda a su socio.

En esa comunicación, Messeguer deja claro que se siente "totalmente abandonado" y que no quiere "más promesas ni viajes" para llevarle regalos. "Quiero hechos y los quiero rápido, porque te aseguro que yo ya estoy llegando a mi límite", le advierte.

"estoy quedando fatal con felipe"

Tan solo dos semanas después de ese aviso, Mateo se da cuenta de que el intento de acercamiento a González no fructificará. "Bergasa me manda a la mierda. No voy a actuar en caliente. Pero creo que debemos romper. Estoy quedando fatal con Felipe", le reconoce a Maestre.

Y no sale adelante, según le explica, porque en el medio se encuentran Villarejo y su socio, Rafael Redondo. "Yo creo que estos (los Pérez-Maura) piensan que La Torre (en alusión a la localización de CENYT en la Torre Picasso) les va a resolver todo sin el del pelo blanco", reconoce.

Con todo, la detención de Villarejo el 3 de noviembre de 2017 volvió a abrir una vía. "Han detenido a Pepe y no se de qué va el asunto (...) Eso les rompe el culo, o sea todo", asegura Maestre a Mateo, que le pide prudencia: "Vamos a no precipitarnos y pensar cómo damos el siguiente paso".

Tan solo un mes más tarde, en diciembre de ese mismo año, Maestre hace referencia en una conversación con Mateo a los pagos supuestamente relacionados con González. "Armando, para cobrar lo de la segunda parte del del pelo blanco yo le dije a los ratones que tu vas a ver mañana a (Luis) Almagro secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos)", señala.

En esta línea, Maestre le insta a que se invente "eso" y a darle un "breve report a los ratones para poder pedirle" a la mayor brevedad posible que los hermanos ejecutasen el "segundo" pago. En el informe policial, los investigadores constatan que el pago se realizó y que el importe total ascendió a 151.520 euros, correspondiente a lo que los imputados denominaron "la segunda factura de pelo blanco".