Dos incendios en domicilios del distrito de Sant Martí de Barcelona destapan cultivos de marihuana

BARCELONA, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los agentes de la Unidad Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona de los Mossos d'Esquadra han desmantelado 2 plantaciones de marihuana 'indoor' en el distrito de Sant Martí de Barcelona y han detenido a 3 personas de entre 25 y 49 años como presuntas responsables tras registrarse dos incendios consecutivos en los inmuebles en los que se hallaban los cultivos, ha informado la policía en un comunicado.

Los dos incendios se produjeron por una sobrecarga de la instalación eléctrica de los inmuebles, como consecuencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica.

El primero de los incendios se produjo sobre las 10:30 horas del 30 de noviembre en la calle Zamora de Barcelona y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos, la Guàrdia Urbana y los bomberos, que sofocaron las llamas.

En el interior, los investigadores localizaron 1.200 plantas de marihuana en diferentes fases de floración, 60 pantallas de iluminación, aparatos de aire acondicionado y ventiladores.

Ese mismo día los agentes procedieron a la detención del presunto responsable de la plantación, que no tenía antecedentes, y al decomiso de la droga, que en el mercado negro alcanzaría los US$127.000.

TRES DETENIDOS

Al día siguiente, 1 de diciembre, los agentes de la Guàrdia Urbana fueron activados sobre las 22:00 horas por un segundo incendio, esta vez en la calle Auger, pero en el mismo distrito de Barcelona.

Agentes de Seguridad Ciudadana de los Mossos de Sant Martí detuvieron a dos personas cuando intentaban abandonar el domicilio, en el que hallaron 700 plantas de marihuana y diversos elementos propios de este tipo de cultivos.

Los técnicos de Endesa, que colaboraron en el desmantelamiento de la instalación eléctrica de ambos inmuebles, han calculado que la energía defraudada asciende a 452.936 kW/h, el equivalente al consumo anual de 130 viviendas.