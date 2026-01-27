Dos jóvenes muertos por un dron israelí en el Líbano

"Un dron israelí atacó su SUV con tres misiles guiados en la carretera Doha-Kfar Roummane, provocando la combustión inmediata del automóvil", reportó la agencia.

Los equipos de rescate enviados al lugar tuvieron que extraer los cuerpos de las dos víctimas y trasladarlos a los hospitales de Nabatiyeh, mientras la Protección Civil trabajaba para apagar el incendio en el vehículo, que quedó completamente destruido.

Contactado por Ahraminfo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, Tamim Khallaf, declaró que las autoridades estaban "en contacto con la embajada en Beirut para obtener más información sobre este incidente".

Ramadan, nacido y residente en Líbano, trabajaba con su padre egipcio en la empresa familiar de reparación de electrodomésticos.

Samer Hattit, originario de la región de Nabatiyeh, trabajaba con su padre en una empresa de venta de repuestos para autos mientras continuaba sus estudios universitarios y hacía voluntariado en la Cruz Roja.

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, afirmó en redes sociales que había atacado a dos miembros de Hezbollah en la región de Nabatiyeh.

"Sin embargo -sostiene LA NACION- los relatos de testigos oculares contradicen esta versión de los hechos y los dos jóvenes no tenían ningún vínculo con Hezbollah". (ANSA).