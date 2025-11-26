Dos miembros de la Guardia Nacional, heridos tras recibir disparos cerca de la Casa Blanca
WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos el miércoles en Washington, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una publicación en X, sin dar más detalles.
La policía de Washington informó por separado que se produjo un tiroteo a una manzana de la Casa Blanca, pero no dio más detalles.
El presidente Donald Trump se encontraba en Florida antes de las vacaciones de Acción de Gracias.
El Servicio Secreto de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Información de Jasper Ward; Editado en español por Javier Leira)
