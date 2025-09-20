Dos militares de las fuerzas especiales polacas mueren tras un lanzamiento en paracaídas de entrenamiento en EEUU

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Dos miembros de las Fuerzas Armadas de Polonia han fallecido en un ejercicio de lanzamiento nocturno en paracaídas en Estados Unidos, según ha informado el Ejército polaco este sábado. El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha trasladado sus condolencias y ha expresado su "dolor" por estas muertes. "Que Dios cuide de sus almas", ha publicado en un comunicado oficial. El vice primer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha trasladado igualmente sus "más sinceras condolencias" a las familias de los militares. "Las causas del accidente están siendo investigadas por una comisión especial creada para esclarecer este trágico acontecimiento", ha añadido.

Por el momento no han trascendido detalles del accidente tales como las identidades de los militares fallecidos o el lugar donde ocurrió el accidente.