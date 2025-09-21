Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado palestino

Dos ministros israelíes de la ultraderecha pidieron este domingo la anexión de Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, declaró que el reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia "requiere medidas inmediatas" y detalló en primer lugar "la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria", un término que designa a Cisjordania.

Ben Gvir, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, pidió además "el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina", que administra parcialmente este territorio ocupado.

"Tengo la intención de presentar una propuesta para aplicar la soberanía en la próxima reunión del gabinete", agregó Ben Gvir.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien también ha pedido en reiteradas ocasiones la anexión de Cisjordania, llamó a "eliminar permanentemente de la agenda la insensatez de un Estado palestino".

"Los días en que el Reino Unido y otros países determinaban nuestro futuro han terminado", declaró en la red social X Smotrich, miembro de la coalición de gobierno perteneciente a la formación de ultraderecha Partido Sionista Religioso.

"La única respuesta a este movimiento antiisraelí es la soberanía sobre la histórica patria del pueblo judío en Judea y Samaria", agregó Smotrich que se dirigió al jefe del Ejecutivo, Benjamin Netanyahu: "Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos".

