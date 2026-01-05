Dos muertos en bombardeos rusos en Ucrania

Ataques nocturnos rusos contra la provincia de Kiev dejaron dos muertos, anunciaron el lunes las autoridades ucranianas, en vísperas de una cumbre diplomática en Francia.

Una sirena antiaérea se activó en todo el país poco después de medianoche y el ejército ucraniano informó de que las defensas aéreas estaban operativas en varias zonas del territorio, invadido por Rusia en febrero de 2022.

En Kiev, la capital, los ataques provocaron un incendio en un centro médico privado y causaron la muerte de una persona. Otras tres resultaron heridas, informó el servicio estatal de emergencias de la ciudad.

Un hombre de unos 70 años murió en otro bombardeo contra la ciudad vecina de Fastiv, indicó el gobernador regional de Kiev, Mikola Kalashnik.

Los ataques provocaron cortes de electricidad en la zona, por lo que se activaron los sistemas de emergencia para mantener el suministro de agua y la calefacción, añadió Kalashnik. Las temperaturas bajaron en Ucrania hasta los -8 °C.

Rusia escaló sus ataques contra Ucrania en momentos en que Kiev y sus aliados buscan concluir un plan impulsado por Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Los bombardeos se produjeron en vísperas de una reunión de dirigentes europeos en París, en la que se buscará avanzar en un plan de paz que, según Kiev, está listo "al 90 %".

Para sentar las bases, asesores de seguridad de 15 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, así como representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reunieron en Kiev durante el fin de semana.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se unió a las conversaciones de forma virtual, señaló un funcionario ucraniano a la AFP.

Pero el ataque militar a gran escala de Estados Unidos contra Venezuela eclipsó las negociaciones.

Otra reunión preparatoria entre los jefes de Estado Mayor está prevista para el lunes.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial se han acelerado en las últimas semanas.

Pero tanto Moscú como Kiev aún discrepan sobre la cuestión clave del territorio en un acuerdo de posguerra.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, está presionando para obtener el control total de la región oriental de Donbás como parte del acuerdo de paz.

Kiev, en cambio, ha advertido de que ceder terreno envalentonará a Moscú y ha dicho que no firmará un acuerdo de paz que no disuada a Rusia de volver a invadir el país.