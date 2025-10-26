Dos muertos en el sur de Líbano por bombardeos israelíes

El Ministerio de Salud de Líbano informó que dos personas murieron y una resultó herida el sábado en dos bombardeos israelíes contra el sur del país, pese a una tregua entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá.

Según un comunicado del ministerio, las muertes se debieron a un "bombardeo enemigo israelí contra un vehículo en Haruf, distrito de Nabatiyeh".

Posteriormente dio a conocer otro ataque israelí contra una motocicleta en Qlaileh, distrito de Tiro, que mató a una persona.

Por su parte, el ejército israelí comentó que había matado a Zayn al Abidin Husein Fatouni, a quien calificó como "comandante de la unidad antitanque del Batallón Fuerza Radwan" de Hezbolá.

Según el comunicado del ejército, Fatouni "estaba involucrado en esfuerzos por restablecer la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur de Líbano".

Inicialmente no se pronunció sobre el ataque en Qlaileh.

Israel ha bombardeado Líbano pese a un acuerdo de tregua alcanzado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá.

lar/nad/jj/mas/atm