Dos muertos en intento de "asalto" a un puesto de gendarmería en Marruecos

Dos personas fueron abatidas el miércoles por la noche cuando intentaban como parte de un grupo "asaltar" un puesto de la gendarmería en el sur de Marruecos, país que vive una ola de protestas, informaron autoridades citadas por la agencia MAP.

Incidentes violentos se han reportado en todo el territorio de esta nación africana, donde avanzan manifestaciones para reclamar mejores sistemas educativos y sanitarios convocadas por el grupo GenZ 212 nacido de redes sociales.

Los gendarmes de la localidad Lqliaa "se vieron obligados a hacer uso de sus armas de servicio, en legítima defensa, para repeler un ataque y un asalto perpetrados por grupos de individuos contra las instalaciones de esta brigada territorial, en un intento de apoderarse de munición, material y armas de servicio", indicaron las autoridades locales.

Tras una primera agresión, estos grupos con armas blancas volvieron a atacar el puesto de gendarmería, incendiando un vehículo y parte del edificio antes de "iniciar un intento de robo" del material de esa fuerza, detallaron las mismas fuentes.

Una investigación judicial fue abierta bajo la supervisión de la fiscalía.

Autorizadas por primera vez, el miércoles por la noche se celebraron manifestaciones en varias ciudades marroquíes, mientras que en otras se produjeron actos violentos en el quinto día de la convocatoria del colectivo GenZ 212.

Más de 400 personas fueron detenidas y cerca de 300 resultaron heridas en los enfrentamientos que se desataron el martes, según el Ministerio del Interior.

