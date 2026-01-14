Dos muertos en Rusia en ataques con drones ucranianos

Dos personas murieron y otras resultaron heridas este miércoles en ataques con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Rostov del Don (sur) y la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron las autoridades locales.

Ucrania lanza cada noche decenas de drones hacia Rusia en respuesta a los bombardeos rusos que sufre a diario desde hace casi cuatro años. Kiev dice centrar sus ataques en infraestructuras energéticas que permiten a Moscú financiar la ofensiva.

En Rostov del Don, con más de un millón de habitantes, un "ataque con drones" provocó un incendio en un edificio, escribió el gobernador regional, Yuri Sliusar, en la plataforma Telegram.

Cuando se limpiaron los escombros se encontró en una de las viviendas el cuerpo de un hombre muerto en el ataque, añadió.

Según la misma fuente, otras cuatro personas, entre ellas un niño de 4 años, resultaron heridas en estos ataques.

En la región de Bélgorod, una mujer murió y un hombre resultó herido en un ataque con drones de las "fuerzas armadas ucranianas" contra un coche "que quedó destruido por el fuego", informó en Telegram el gobernador regional Viacheslav Gladkov.