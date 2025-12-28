Dos muertos en Siria en manifestaciones de la comunidad alauita

Al menos dos personas murieron el domingo en la ciudad siria de Latakia en enfrentamientos entre manifestantes de la comunidad alauita y las fuerzas de seguridad, informó a AFP el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Un hospital de la zona recibió dos cuerpos, informó una fuente médica.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron haber abierto fuego contra los manifestantes, pero afirmaron haber "controlado la situación".

También acusaron a partidarios del expresidente Bashar al Asad de haber atacado a las fuerzas de seguridad.

Miles de personas salieron a la calle el domingo para reclamar el fin de la violencia contra la comunidad alauita, tras el ataque a una mezquita que dejó ocho muertos el viernes en Homs, en el centro del país.

"Asad se ha ido y no apoyamos a Asad (...) ¿Por qué esta matanza?", se preguntó Numeir Ramadan, un comerciante de 48 años. "¿Por qué ocurren estas acciones al azar, sin ninguna disuasión, responsabilidad ni supervisión?".

La minoría alauita, una rama del islam chiita de la que procede Bashar al Asad, que huyó a Rusia tras ser derrocado, ha sido objeto de ataques desde que una coalición islamista tomó el poder en Siria a finales de 2024.

Además de Latakia, también se produjeron altercados en Homs, según el OSDH, con sede en Reino Unido y una amplia red de fuentes en el país.

En marzo, varias masacres en la costa provocaron más de 1.700 muertos, en su mayoría alauitas, tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y partidarios de Al Asad, según el OSDH.